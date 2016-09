Mit dem Landrauenverein Vierdörfer unterwegs

jw. Vierdörfer. Der Landfrauenverein Vierdörfer plant zum Ende des Jahres verschiedene Veranstaltungen, an denen jeder teilnehmen kann:

Eine Ausfahrt nach Jork zum Este-Obstbau -Versuchszentrum ist am Dienstag, 18. Oktober, geplant.

Des Weiteren findet ein Infoabend zum Thema "Warum ein Notfallordner - frühzeitig vorsorgen für den Notfall" am Montag, 24. Oktober, um 18 Uhr in Wentzien´s Gasthof in Trelde statt.

Auch ein Theaterbersuch der Operette "Zum weißen Rössel" nach Lüneburg ist vorgesehen am Mittwoch,16. November, für den es noch wenige freie Plätze gibt.

Anmeldungen bis zum 10. Oktober unter Tel. 04186 - 7962.