Mit einem großen Aktionstag hat das Einkaufszentrum „Buchholz Galerie“ am vergangenen Samstag sein vierjähriges Bestehen gefeiert. Zahlreiche Gäste kamen, um sich in den Fachgeschäften Rabatte zu sichern oder ein Glas Sekt zu genießen. Ein besonderer Zuschauermagnet waren die drei Modenschauen (Foto), bei denen Models die Trends der Herbst- und Winterkollektionen vorstellten. Wem die Kleidung gefiel, konnte sie in der Buchholz Galerie gleich erwerben.