Möbel Kraft erfüllt die Wünsche seiner Kunden

Das sind glückliche Gewinner: Katharina Zeidler aus Neu Wulmstorf, Jasmin Strade aus Seevetal, Claudia Pfeiffer aus Rosengarten, Ilona Bente aus Seevetal und Sven Weber aus Tostedt haben an der Verlosungs-Aktion „Möbel Kraft und Radio Hamburg erfüllen Ihnen drei Wünsche“ teilgenommen und Gutscheine für jeweils drei Wunschmöbel gewonnen. Im Oktober hatte Möbel Kraft in Buchholz und in Bad Segeberg ihre Kunden dazu aufgerufen, mit dem „Möbel Kraft Wunschzettel“ durch das Möbelhaus zu bummeln und ihre drei Wunschmöbel zu notieren. Insgesamt wurden bei der Aktion vom Sofa bis zur Schrankwand Möbel im Wert von rund 25.000 Euro verlost.„Wir wollten uns eigentlich nur eine neue Tischdecke besorgen, da haben wir uns spontan entschlossen, bei der Aktion mitzumachen“, sagt Claudia Pfeiffer. Umso größer dann die Freude, als sie erfuhr, dass sie zu den Gewinnern gehört. Gemeinsam mit ihrem Mann Florian Pfeiffer hat sie eine neue Kinderzimmereinrichtung für ihren Sohn Ben (21 Monate) ausgesucht. Die Familie aus Nenndorf freut sich jetzt über ein Bett, einen Kleiderschrank und eine Kindersitzgruppe.„Die Aktion war ein voller Erfolg. Rund 1.000 Teilnehmer haben ihr Glück bei der Verlosung versucht“, sagt Möbel Kraft Hausleiter Thorben Woelke. „Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Aussuchen“, gratulierten Woelke und seine Stellvertreterin Beate Martens-Schuetze den Gewinnern.