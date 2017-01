Neue Bildungsangebote für Flüchtlinge

SPRINT-Klassen: BBS suchen Lehrkräfte

Die Berufsbildenden Schulen Buchholz (BBS) haben ein neues Bildungsangebot für Flüchtlinge, die die SPRINT-Klassen (Sprache und Integration) erfolgreich durchlaufen haben. "SPRINT-Dual" soll für Schüler und Unternehmen aus der Region die Möglichkeit eröffnen, sich gegenseitig kennenzulernen und im besten Fall ein Arbeitsverhältnis einzugehen."SPRINT-Dual" soll an drei Tagen pro Woche im Unternehmen und an zwei Tagen in de Schule stattfinden. Ziel ist die Vertiefung der Sprachkenntnisse und die Förderung des Grundlagenwissens. Das Angebot findet in Kooperation mit der Bundesagentur für Arbeit statt.Zudem planen die BBS Buchholz die Einrichtung weiterer SPRINT-Klassen. Dafür werden weitere Lehrkräfte gesucht, gerne auch Quereinsteiger. Wer die Lehrer bei der Integration der Flüchtlinge helfen möchte, meldet sich unter Tel. 04181-909419 oder per E-Mail unter verwaltung@bbs-buchholz.de.