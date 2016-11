Ohne Barrieren: Neue Homepage des Regionalparks Rosengarten

Der Regionalpark Rosengarten wird barrierefrei - und das auch online. Das neue, barrierefreie Design des Internetauftritts wurde jetzt im Wildpark Schwarze Berge in Vahrendorf vorgestellt.Eine einfache Sprache, simple Menüstrukturen und gute Kontraste schaffen eine leicht bedien- und nutzbare Seite für Menschen mit und ohne Beeinträchtigung. Karten machen eine interaktive Erkundung der Region möglich, so dass Ausflüge bequem von zuhause aus geplant werden können. Die Karten können auch unterwegs auf dem Smartphone abgerufen werden und zeigen an, welche Attraktionen sich in der Nähe des aktuellen Standorts befinden.Inhaltlich finden sich unter dem Menüpunkt „barrierefrei Erleben“ Tipps zu barrierefreien Ausflugszielen, Freizeitaktivitäten und Gaststätten sowie Erfahrungsberichte.• Weitere Informationen: www.regionalpark-rosengarten.de