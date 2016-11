Pfandflaschen gesammelt: GAK-Schüler spenden an Hospiz Nordheide

Mit großem Einsatz haben die Schüler des Buchholzer Gymnasiums am Kattenberge eine Spende an das Hospiz Nordheide ermöglicht: Die Gymnasiasten sammelten über mehrere Monate Pfandflaschen und bekamen so mehr als 100 Euro zusammen. Das Geld übergab jüngst Zwölftklässler Torben Emme an Sabine Zimdahl, stellvertretende Pflegedienst-Leiterin des Hospiz Nordheide."Das Engagement zeigt, dass den Jugendlichen das kleine Miteinander im großen Ganzen von großer Bedeutung ist und dass sie die Menschen im Hospiz nicht vergessen haben", lobte Sabine Zimdahl. Die Pfandflaschen wurden in einer Tonne gesammelt, die eine Mutter gespendet hatte und die von den Schülern bemalt worden war. Die Schüler des Werte- und Normen-Kurses leerten die Tonne regelmäßig.