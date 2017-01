"Reisen für alle" im Regionalpark Rosengarten

Der Regionalpark Rosengarten wird barrierefrei: Jüngst wurde die Homepage barrierefrei gestaltet, jetzt werden vier Betriebe im Regionalpark mit dem Zertifikat "Reisen für Alle" ausgezeichnet. Mit dem Zertifikat dürfen sich ab sofort die Tourist-Information des Regionalparks, ein Kino in Buchholz, der Wildpark Schwarze Berge in Vahrendorf und das Hotel-Restaurant-Café "Ferien auf der Heid" in Appel schmücken. Damit tragen bereits 14 Betriebe im Regionalpark Rosengarten die Auszeichnung.Das Kennzeichnungssystem "Reisen für alle" ist bundesweit einheitlich und wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert. Im Rahmen der Zertifizierung wird die gesamte touristische Servicekette des Betriebs auf Barrierefreiheit geprüft, von der Anreise über den Aufenthalt bis hin zur Gästebetreuung und Information. Das Zertifikat hat eine Gültigkeit von drei Jahren.• Die zertifizierten Betriebe im Regionalpark Rosengarten sowie mehr Infos zur deutschlandweiten Initiative "Reisen für Alle" gibt es online unter www.regionalpark-rosengarten.de/barrierefrei-erleben-2