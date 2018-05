Rückblick auf erfolgreiches Jahr

Versammlung bei der AWO Buchholz / Marianne Koch bleibt Vorsitzende

Marianne Koch bleibt Vorsitzende des AWO-Ortsvereins Buchholz. Auf der Mitgliederversammlung wurde sie jüngst ebenso in ihrem Amt bestätigt wie ihre Stellvertreter Regina Stradtmann und Heinz Köhler sowie Kassiererin Margit Soltau und Wolfgang Wolk. Den Vorstand komplettieren die Beisitzer Brigitte Lorf-Wollesen, Hanne-Lore Hoh und Herbert Soltau.Auf der Mitgliederversammlung blickte Marianne Koch auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Vor allem die beiden Reisen, die Tagesfahrten und die regelmäßigen Angebote in der Senioren-Begegnungsstätte am Wilhelm-Baastrup-Platz 4 wurden gut angenommen.In diesem Jahr führte eine Reise bereits auf die Insel Jersey, eine weitere Reise nach Usedom ist im September geplant. Für die wiederkehrenden Angebote wie Singkreis, Gymnastik, Yoga, Malkreis, Gehirnjogging, Englisch oder Schach sind weitere Teilnehmer jederzeit gern gesehen. • Weitere Infos unter www.awo-buchholz.de