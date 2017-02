Saari-Ferienbetreuung: Diese Mützen sind der Hit!

Von Langeweile in den Zeugnisferien war in Buchholz kürzlich keine Spur: In der Ferienbetreuung von Saari e.V. war kreative Handarbeit angesagt. Mit Begeisterung machten sich auch die Grundschulkinder (Foto v. li.) Julia, Mia, Janniek, Emily, Lea und Arved gemeinsam mit Betreuerin Marie Tièche ans Werk und nähten farbenfrohe Mützen aus ihren Lieblingsstoffen. "Es ist ganz wichtig, den Kindern in der Ferienbetreuung etwas ganz anderes anzubieten, als die alltäglichen Schularbeiten. Gestalten ist einer unserer Schwerpunkte", erzählt Helena Eischer, Vorsitzende von Saari e.V. Mehr Infos gibt es unter http://www.saari-ev.de