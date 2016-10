Schmonzetten von Werder

Ex-Präsident Klaus-Dieter Fischer war Ehrengast beim Sponsorenabend des TSV Buchholz 08

Von den Bedingungen beim Fußball-Bundesligisten SV Werder Bremen können die Oberliga-Kicker des TSV Buchholz 08 nur träumen. Werder stehen im Sportzentrum am Weserstadion allein acht Kunstrasenplätze zur Verfügung, erklärt Klaus-Dieter Fischer (75). Der Ehrenpräsident von Werder Bremen war am Mittwochabend der Ehrengast beim Sponsorenabend des TSV Buchholz 08 in den Räumen der Sparkasse Harburg-Buxtehude.Fischer las aus seinem Buch „Du bist Werder Bremen“ vor, in dem er Anekdoten aus seiner jahrzehntelangen Vorstandsarbeit beim Fußball-Bundesligisten zusammengestellt hat. Kurzweilig berichtete Fischer z.B. von geschichtsträchtigen deutsch-deutschen Begegnungen mit Carl-Zeiss Jena oder dem BFC Dynamo Berlin, als die westdeutsche Delegation auf Schritt und Tritt von der Stasi verfolgt wurde. Auch von Geheimtreffen in seinem Privathaus - genannt „Turm 5“ - erzählte der Ex-Boss: Dort trafen sich die Verantwortlichen, wenn sie ungestört von der Presse Personalentscheidungen treffen wollten, etwa zu neuen Trainern.08-Ligamanager Simon Beecken bedankte sich bei den Sponsoren für die Unterstützung, u.a. bei der Erstellung des neuen Rasens an der Otto-Koch-Kampfbahn. Er mahnte zum wiederholten Mal bessere Trainingsbedingungen an. Derzeit müssten sich zum Teil zwei Herrenteams im Training einen halben Fußball-Platz teilen. Beecken setzt seine Hoffnungen in den Kunstrasenplatz, den 08 zusammen mit dem Buchholzer FC im Sportzentrum am Holzweg bauen will.