„Signifikante Kulturkirche“: Förderung für St. Johannis Buchholz

os. Buchholz. Die kulturelle Arbeit der Buchholzer St.-Johannis-Kirchengemeinde wird in den kommenden vier Jahren mit insgesamt 200.000 Euro gefördert. Die Hanns-Lilje-Stiftung sowie die evangelisch-lutherische Landeskirche Hannover ernannte St. Johannis jetzt neben drei weiteren Kirchen in Bremerhaven, Hannover und Hildesheim zur „Signifikanten Kulturkirche“. „Damit sind die Weichen dafür gestellt, dass sich unsere Kirche noch intensiver an gesellschaftlich-kulturellen Prozessen beteiligt und gestaltend einbringt“, erklärt Prof. Dr. Christoph Dahling-Sander, Geschäftsführer der Hanns-Lilje-Stiftung. Jürgen Stahlhut, Pastor der St.-Johannis-Gemeinde, freut sich über die Förderung: „Sie bestätigt noch einmal unsere Arbeit und Schwerpunktsetzung.“

• Die nächste kulturelle Veranstaltung in der St.-Johannis-Gemeinde ist das „Kino in der Kirche“ am Freitag, 24. November. Ab 19.30 Uhr wird der Film „Ibrahim und die Blumen des Koran“ gezeigt. Darin geht es um die Geschichte des jungen Moses, dder mit seinem alleinerziehenden Vater in bescheidenen Verhältnissen in einem jüdisch geprägten Viertel in Paris lebt. Als Moses auf die schiefe Bahn gerät, gibt ihm Ladenbesitzer Ibrahim Tipps und untermauert seine Sprüche mit dem Satz „So steht es in meinem Koran“. Für Knabbereien und Getränke ist gesorgt. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.