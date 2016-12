Treffen der Gemeindearchivare

„Die Schulchroniken sind eine einzigartige Fundgrube für die Ortsgeschichte“, berichtete Hilde Hoherz, Archivarin der Gemeinde Seevetal, jüngst beim jährlichen Treffen der Kommunalarchivare im Freilichtmuseum am Kiekeberg. 22 Archivare aus dem Landkreis Harburg tauschten sich über ihre Arbeit, Ausstellungen und Veröffentlichungen aus.Hilde Hoherz will bei den Schulen nach weiteren Aufzeichnungen forschen und die handschriftlich verfassten Texte digitalisieren und inhaltlich erschließen. Das Gemeindearchiv Seevetal verfügt heute über Schulchroniken aus zwölf Orten, die teilweise bis ins Jahr 1877 zurückgehen. In den Schulchroniken (Foto) wurden Informationen über die Lehrer, ihre Bezahlung, die Anzahl der Schüler, Lehrmittel und Schulgebäude festgehalten. Aber auch der Schulort, seine Geschichte, besondere Ereignisse, Feste und Bräuche werden dort beschrieben.Schulchronik_Pattensen_as_c_Volksbank_Lueneburger_Heide_52a-16