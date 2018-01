Rund 30 Kinder der Jahrgänge 2008 bis 2011 der Hockey AGs der Mühlen- und der Wiesenschule trafen sich jüngst in der Sporthalle des Gymnasiums am Kattenberge zu ihrem ersten Hockeyturnier. Organisiert wurde der Wettbewerb gemeinsam von TSV Buchholz 08 und den teilnehmenden Schulen. Zweieinhalb Stunden lang spielten die Kinder in wechselnden Mannschaften gegeneinander, jagten mit Begeisterung und Einsatz dem Ball hinterher. In der Pause nutzten die kleinen Hockeyspieler die Gelegenheit, mit den Jugendtrainern eine zusätzliche Trainingseinheit einzulegen.Im letzten Spiel des Tages trafen die besten Spieler beider Schulen aufeinander. Technisch lagen beide Teams gleichauf, aber die Mannschaft der Mühlenschule war ihrer Konkurrenz körperlich klar überlegen und siegte mit 7:3.