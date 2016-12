Da war die Freude groß: Jessica und Jan Kersten aus Buchholz erhielten am Heiligabend Besuch von Dieter Harner vom Lions Club Rosengarten. Er überreichte dem Paar ihren Gewinn aus dem diesjährigen Rosengarten-Adventskalender. Bei dem als Überraschungspreis von Expert Bening angekündigten Gewinn handelt es sich um ein iPad Air.Mit zwei Kalendern hatte das Ehepaar an der Verlosung teilgenommen. „Einen Kalender lassen wir unversehrt, weil wir das Motiv so schön finden. Beim anderen öffnen wir die Türen, um zu sehen, welche Preise es zu gewinnen gibt“, erzählen sie freudestrahlend.Die 6.000 Adventskalender des Lions Clubs waren auch in diesem Jahr schnell ausverkauft. Mit dem Reinerlös von über 22.000 Euro werden viele Jugendprojekte in Schulen, Sportvereinen und bei den Jugendfeuerwehren in der Region gefördert.