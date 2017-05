Verein "Saari" feierte einen "Europatag"

Sternchen in der Schule: Die bekommen Kinder normalerweise für gute Leistungen. Bei diesen Mädchen und Jungen der Buchholzer Heideschule ging es um andere Sterne: Sie feierten jetzt in der Nachmittagsbetreuung des Vereins Saari“ den Europatag. Dabei konnten die Mitgliedsstaaten der EU an zwölf Stationen mit allen Sinnen erlebt werden. Außerdem erklangen typische Melodien der jeweiligen Länder aus dem CD-Player. Am Münztisch sollte der Euro aus Deutschland gefunden werden. Nach jedem Erlebnistisch bekamen die Teilnehmer dann einen goldenen Stern auf ihre blauen Sammelkarten, die zum Schluss wie kleine Europafahnen aussahen. „Das hat Spaß gemacht“, waren sich hinterher alle einig. Sie lernten: Europa ist eine tolle Gemeinschaft, genau wie die Kinder der Saari-Nachmittagsbetreuung!