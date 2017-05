"Vocals for Refugees" geht an den Start

Buchholz: Erstes Treffen des Chors aus jungen Flüchtlingen und Deutschen

Für das Projekt "Vocals for Refugees" erfolgt jetzt der Startschuss: Am Dienstag, 9. Mai, kommen die Teilnehmer von 18 bis 20.15 Uhr erstmals in der Musikschule Beechwood in Buchholz (Bremer Str. 11) zusammen.Wie berichtet, wollen die Stadt Buchholz, das Bündnis für Flüchtlinge, die Musikschule Beechwood und die Bildungsorganisation Ecomove aus Hamburg ein positives Zeichen für die Integration von Flüchtlingen setzten. Bis zum Spätsommer erhalten die Teilnehmer dienstags professionellen Musikunterricht, führen ein Musikcamp durch und erstellen als Höhepunkt ein professionelles Video mit einem Willkommenslied.Mit Hilfe der Initiatorin Yvonne Schönherr, des Bündnis für Flüchtlinge und der Flüchtlingskoordinatorin der Stadt Buchholz, Karin Aygün, wurden bereits viele geeignete Flüchtlinge im Alter von 16 bis 27 Jahren für "Vocals for Refugees" begeistert. Gesucht werden noch Deutsche im gleichen Alter aus dem gesamten Landkreis Harburg, die sich an dem integrativen Projekt beteiligen wollen.Anmeldungen sind bei Karin Aygün unter Tel. 04181-214218 oder per E-Mail unter karin.ayguen@buchholz.de möglich, Interessenten können am Dienstag auch einfach in die Musikschule Beechwood kommen. Zum Auftakt gibt es u.a. eine kleine Trommelsession.