"Vocals for Refugees": Video ist jetzt fertig

Die Teilnehmer des Integrationsprojekts „Vocals for Refugees“ haben das Musikvideo zu ihrem Lied „Unter uns der Himmel“ erfolgreich abgedreht. Das Bildmaterial ist nun geschnitten und das Video kann auf Youtube, Facebook und Instagramm angeschaut werden. Die Adresse lautet https://youtu.be/ev_EpgQHUpw Wie berichtet, setzten die Stadt Buchholz, das Bündnis für Flüchtlinge, die Musikschule Beechwood und die Bildungsorganisation Ecomove in den vergangenen Monaten mit dem Projekt ein positives Zeichen für die Integration von Flüchtlingen. Die Teilnehmer, ca. ein Viertel davon Flüchtlinge, erhielten dafür seit ein paar Wochen professionellen Musikunterricht, u.a. bei Gesangstrainerin Kirsten Blanck. In mehreren Kleingruppen, neben der Musikschule Beechwood u.a. in Winsen und Meckelfeld, übten sie den Song des Berliner Künstlers Adesse - sein Vater stammt aus dem afrikanischen Staat Guinea-Bissau - ein. Beim Buchholzer Stadtfest hatte der Chor einen umjubelten Auftritt.„Herausgekommen ist ein Video, das berührt und den Spaß der Kinder am gemeinsamen Singen erkennen lässt“, lobt Initiatorin Yvonne Schönherr. Für alle Beteiligten sei das Projekt eine große Herausforderung gewesen, die hervorragend gemeistert worden sei. „Wir können nur alle Institutionen und Musikschulen aufrufen, auch solche Projekte ins Leben zu rufen und die Integration von Menschen, die zu uns kommen, damit zu fördern“, betont Yvonne Schönherr.