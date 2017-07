Winzerfest in Buchholz - Erlesene Weine und Kulinarisches genießen

Noch heute Abend und am morgigen Sonntag (13 bis 19 Uhr) haben Genießer Gelegenheit, beim Winzerfest in Buchholz (Peets Hoff) erlesene Weine und Kulinarisches zu genießen. "Am besten sucht man sich eine Weinsorte, z.B. einen Grauburgunder, aus und probiert diese bei allen Winzern", rät Winzer Florian Werner. Denn hat man seinen Lieblingswein gefunden, kann man ihn auf dem Winzerfest direkt beim Hersteller bestellen. "Wo sonst kann man soviel Weine auf kurzem Weg probieren", ergänzt Weinberater Fabian Behm.Kurt Geßner und Volker Heimann haben die Gelegenheit genutzt und einen Wein aus Franken probiert. "Lecker!" lautet das einstimmige Urteil. Urs Fivian, Anke Samsel, Caren Sprengel und Kirsten Biehl haben sich zum Wein einen Flammkuchen gegönnt und genossen die gesellige Atmosphäre auf dem Winzerfest.