AUF EIN WORT





Ich bin verwirrt. Befinden wir uns gerade in der Nach-Weihnachts- oder in der Vor-Osternphase? Diese Frage stellte ich mir in dieser Woche, als ich durch Buchholz fuhr.Moment malWährend ich in den Supermärkten sieben Wochen vor Ostern eine reichhaltige Auswahl an Schokohasen und Ostereiern kaufen kann, hängt in der Buchholzer Innenstadt und im Stadtteil Holm-Seppensen sieben Wochen nach dem Weihnachtsfest noch die Weihnachtsbeleuchtung.Zum Glück gibt es Orientierungshilfe aus der Kreisstadt Winsen. Das Ohnsorg-Theater führt am Donnerstag, 15. Februar, in der Stadthalle das Weihnachtsstück (!) „All Johr wedder - Schöne Bescherungen“ auf. Wir leben in komischen Zeiten.