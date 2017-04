"Wir sind auf einem guten Weg"

Nach WOCHENBLATT-Bericht: Zahlreiche Leser spenden für Familie mit schwerstbehindertem Sohn

„Als ich von der großen Hilfsbereitschaft gehört habe, sind mir die Tränen gekommen. Ich bin überzeugt, dass wir unser Ziel mit Hilfe derWOCHENBLATT-Leser erreichen.“ Klaus Schiebel (56) freut sich über die große Resonanz auf den WOCHENBLATT-Artikel „Hilferuf für behinderten Sohn“. Wie berichtet, benötigen der Buchholzer und seine Frau Petra (48) ein größeres, behindertengerechtes Auto für ihren seit Geburt mehrfach schwerstbehinderten Sohn Torben (15), weil der Rollstuhl des Jungen in den Wagen der Familie Schiebel nicht mehr hineinpasst.Mehr als 3.000 Euro seien innerhalb der ersten Tage auf dem Konto des Vereins „Mobil mit Behinderung“ eingegangen, der die Spenden verwaltet. „Wir sind auf einem sehr guten Weg und ich möchte mich schon jetzt für die große Unterstützung bedanken“, erklärt Klaus Schiebel. Rund 4.000 Euro sind notwendig, damit die Familie den ausgesuchten, rund 35.000 Euro teuren Renault Traffic bezahlen kann. Für den Rest hat Klaus Schiebel bundesweit Gelder von verschiedenen Stiftungen eingeworben.Zuletzt weilten Klaus und Petra Schiebel mit ihrem Sohn im Krankenhaus. Torben wurde ein Apparat eingesetzt, der zielgerichtet Medikamente gegen seine epileptischen Anfälle abgibt. Die ersten Erfolge haben sich bereits eingestellt: „Torbens Körper hat sich soweit entspannt, dass wir ihn wieder problemlos anziehen können. Das war zuletzt nur schwer möglich, weil seine Arme so verkrampft waren“, berichtet Klaus Schiebel. Mittlerweile ist die Familie nach Hause zurückgekehrt, Klaus Schiebel machte sich sofort an einen detaillierten Finanzierungsplan, sodass der Verein „Mobil mit Behinderung“ die Gelder bei den Stiftungen abfordern und den Kauf des neuen Fahrzeugs in die Wege leiten kann.• Wer die Familie Schiebel unterstützen möchte, spendet an das Konto von „Mobil mit Behinderung e.V.“ bei der Bank für Sozialwirtschaft (IBAN DE41 6602 0500 0008 7113 00; BIC: BFSWDE33KRL), Stichwort „Torben“.