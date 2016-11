Zwischenruf: Gute Zeiten für Maurer

Doch nicht für alle Bürger der USA ist die Nachricht vom Sieg Trumps so erfreulich: Mexikanische Einwanderer, Muslime, Menschen mit Behinderung und auch die Frauen kommen in Trumps Weltbild nicht gut weg. Egal: Hauptsache „we make Amerika great again“ - Slogans statt seriöser Politik. Das zieht. Nicht nur in Amerika. Auch die AfD fordert, die deutschen Grenzen dicht zu machen - und zog damit in zehn Landtage ein. Gute Zukunftsaussichten also für die deutschen Maurer. Anke Settekorn