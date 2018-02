Buchholz: Baumfällungen für "Canteleu Quartier"

Mit Baumfällungen haben in dieser Woche die Vorarbeiten für das "Canteleu Quartier" in Buchholz begonnen. Dafür wurde ein Grundstück direkt unterhalb der Canteleu-Brücke frei geräumt, woe später ein Dienstleistungsgebäude stehen soll. Wie berichtet, hatte der Stadtrat jüngst den Bebauungsplan mit großer Mehrheit beschlossen. Die Firma „terra Real Estate“ aus Buchholz will der Bahnhofstraße auf der Südseite der Bahnlinie Bremen-Hamburg ein komplett neues Gesicht geben und auf dem rund 2,5 Hektar großen Plangebiet ein urbanes Stadtquartier mit einer attraktiven Mischung aus unterschiedlichen Nutzungen erbauen.