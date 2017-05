Buchholz: Innovationspark-Pläne werden erst in der kommenden Woche vorgestellt

Buchholz : Rathauskantine |

os. Buchholz. Die Sitzung des Buchholzer Finanzausschusses, in dem WLH-Geschäftsführer Wilfried Seyer die Pläne für die Erweiterung des Gewerbegebiets II Vaenser Heide inklusive eines Innovationsparks und eines Campus vorstellt (das WOCHENBLATT berichtete), ist verschoben worden. Anstatt am morgigen Donnerstag, 1. Juni, informiert Seyer nun am kommenden Mittwoch, 7. Juni, ab 18.30 Uhr in öffentlicher Sitzung in der Rathauskantine (Rathausplatz 1) über das Projekt, das einen Leuchtturm für Buchholz darstellen sowie klassisches Gewerbe und moderne Forschungsinstitute verbinden soll.