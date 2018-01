Buchholz: Kostenfreier Parkplatz für E-Fahrzeuge

Weiterer Mosaikstein zur Stärkung der E-Mobilität in Buchholz: Auf dem Rathausplatz ist jetzt ein Parkplatz eingerichtet worden, auf dem die Besitzer von E-Autos ihr Fahrzeug kostenfrei abstellen können. Die Verwaltung reagiert damit auf eine Entscheidung des Verwaltungsausschusses im vergangenen November, Maßnahmen zu ergreifen, die die E-Mobilität attraktiver machen. Diesen Antrag hatte die Gruppe R2G (SPD, Linke, Grüne) gestellt.In Kürze sollen drei weitere, für Besitzer von E-Fahrzeugen kostenfreie, Parkplätze in der Innenstadt eingerichtet werden, erklärt Heinrich Helms, Pressesprecher der Stadt Buchholz. Die Standorte: Caspers Hoff, der City-Center-Parkplatz an der Adolfstraße sowie der Famila-Parkplatz an der Lindenstraße.Die Parkplätze sind nicht dafür gedacht, sein E-Fahrzeug dort den ganzen Tag abzustellen, betont Helms. Man werde die Situation beobachten und bei Bedarf eine zeitliche Begrenzung der Parkzeit anordnen, so Helms.