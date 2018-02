Buchholzer Haushalt ist genehmigt

bim. Buchholz. Der Landkreis Harburg hat grünes Licht gegeben und den Haushalt der Stadt Buchholz genehmigt. In seiner Dezembersitzung hatte der Rat das Budget der Stadt mit einem Volumen von rund 91 Millionen Euro verabschiedet (as WOCHENBLATT berichtete). Rund 15,5 Millionen Euro davon sind für Investitionen reserviert. Der Löwenanteil - etwa 12,2 Millionen Euro - fließt in Baumaßnahmen, etwa für Schulen, Straßen und Kanäle. Zur Finanzierung der Investitionen nimmt die Stadt Kredite in Höhe von knapp elf Millionen Euro auf. Zugleich werden Schulden in Höhe von knapp 3,4 Millionen Euro getilgt. Bis Dienstag, 6. Februar, liegt der Haushalt im Rathaus, Büro 201, öffentlich aus. Parallel ist das Zahlenwerk unter www.buchholz.de auch im Internet zu finden.