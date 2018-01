FDP Buchholz: Die Geschwindigkeit an der Steinbecker Straße reduzieren

os. Buchholz. Die Buchholzer Stadtverwaltung soll veranlassen, dass in der Steinbecker Straße in unregelmäßigen Intervallen von der Polizei Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt werden. Das hat die FDP-Ratsfraktion beantragt. Zusätzlich sollen im Gefälleabschnitt der Steinbecker Straße Geschwindigkeitsanzeigen installiert werden, die auch die Anzahl der Autos speichern.

Die Verkehrsdichte in Buchholz habe weiter zugenommen, die Kfz-Fahrten scheinen sich verstärkt auf die Steinbecker Straße zu verlagern, begründet FDP-Fraktionsvorsitzender Arno Reglitzky den Antrag. Die Entwicklung sei u.a. den starken Verkehrsproblemen in der Steinbecker und in der Hamburger Straße geschuldet. Zusätzlich zur höheren Verkehrsdichte würden in der Steinbecker Straße höhere Geschwindigkeiten mit den resultierenden höheren Lärmpegeln registriert. „Deshalb erscheint es sinnvoll darauf hinzuwirken, dass das Tempolimit von 50 Stundenkilometern in der Steinbecker Straße eingehalten wird“, erklärt Reglitzky.

Neben sporadischen Geschwindigkeitsmessungen sollen nach dem Willen der FDP auch Tempodisplays aufgestellt werden. Gerade in der dunklen Jahreszeit seien diese Tafeln wirksam und stellten eine gute Unfallprävention dar.