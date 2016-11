"Ich halte das Projekt für richtig!"

WOCHENBLATT-Gespräch mit Bürgermeister Röhse zur Flüchtlingsunterkunft auf der Jordan-Fläche

Der Bau der neuen Flüchtlingsunterkunft auf der Jordan-Fläche im Herzen der Stadt Buchholz geht auf die Zielgerade. Der Innenausbau ist in vollem Gang. Ende Dezember soll der Neubau aus drei Baukörpern fertiggestellt sein, in dem bis zu 150 anerkannte Flüchtlinge Platz finden sollen. WOCHENBLATT-Redaktionsleiter Oliver Sander sprach mit Buchholz' Bürgermeister Jan-Hendrik Röhse über das Bauprojekt.Cassens habe Reiner Kaminski, als Fachbereichsleiter beim Landkreis Harburg für die Unterbringung der Flüchtlinge zuständig, zufällig kennen gelernt, berichtet Röhse. Gemeinsam habe man die Idee entwickelt, feste Unterkünfte für Flüchtlinge, die bereits ihre Anerkennung haben und in Deutschland bleiben dürfen, zu bauen. "Mit dieser Idee ist der Landkreis auf uns zugekommen", so Röhse. Man habe sich für das Vorhaben begeistert. Die Jordan-Fläche sei im Herbst 2015, als der Flüchtlingsdruck besonders hoch war, bereits als Areal für Container im Gespräch gewesen. "Das wäre für uns die letzte Option gewesen, feste Bauten sind uns deutlich lieber."Hintergrund: Die Stadt hatte die Fläche unter Ex-Bürgermeister Norbert Stein gekauft, u.a. um dort einen Erweiterungsbau für das Standesamt und die Stadtbücherei zu schaffen. "Diese Pläne sind ganz tief in unseren Schubladen", sagt Röhse. "In den vergangenen Jahren waren sie nie ein ernsthaftes Thema."Hintergrund: Cassens erwarb das rund 2.300 Quadratmeter große Grundstück für 556 Euro pro Quadratmeter - ein laut Experten eher niedriger Preis für das Sahnegrundstück mitten in der Buchholzer Innenstadt neben dem Rathauspark. "Nein, es gab keine anderen Angebote", sagt Bürgermeister Röhse."Die ersten Mieter werden auf jeden Fall anerkannte Flüchtlinge sein", sagt Röhse. Diese müssten nicht zwangsläufig aus Buchholz kommen. Hintergrund: Derzeit leben rund 450 anerkannte Flüchtlinge im Landkreis Harburg noch in Containern. Ende November ist ein Gespräch mit dem Landkreis Harburg anberaumt, in dem die Belegung abgesprochen werden soll. In Buchholz soll das Bündnis für Flüchtlinge Tipps geben, welche Flüchtlinge den dringendsten Bedarf an Wohnraum haben. Der Landkreis mietet die Gebäude von Investor Cassens. Das Geld wird bei anerkannten Flüchtlingen vom Jobcenter überwiesen, bei noch nicht anerkannten Flüchtlingen, die eine gute Bleibeperspektive haben, vom Land Niedersachsen. Der Mietvertrag läuft zunächst fünf Jahre, mit Option auf fünf weitere Jahre für den Landkreis. Die Wohnungen dürfen frühestens in 30 Jahren in Eigentumswohnungen umgewandelt werden. "Nach Ende des Mietvertrages mit dem Landkreis haben wir ein Benennungsrecht, wer in die Wohnungen einzieht", sagt Röhse. Die Stadt hat eine Liste von Menschen, die einen Bedarf nach bezahlbaren Sozialwohnungen haben."Diese Maßnahme war sowieso seitens der Stadt geplant", sagt Röhse. Jetzt habe man sie umgesetzt. "Das ist kein Geschenk an den Investor", betont der Bürgermeister."Wir haben auf die Umsetzung aller Parkplätze ausnahmsweise verzichtet, weil die Nutzung so speziell ist", sagt Röhse. Flüchtlinge hätten häufig noch kein Auto. Deshalb habe Cassens zunächst nur elf Parkplätze nachweisen müssen, die anderen 13 seien aber auf dem Grundstück vorhanden und würden bei Bedarf umgesetzt. "Dann entfallen Gemeinschaftsflächen, die wir im ersten Schritt einrichten", so Röhse.Fazit des Bürgermeisters: "Ich halte das Bauprojekt für gut und richtig." Es sei allerdings zu Beginn holprig abgelaufen: "In der Nachbetrachtung hätten wir uns mit der Umsetzung mehr Zeit lassen sollen. Wir haben der Politik durch das Tempo sehr viel abverlangt. Daraus haben wir gelernt."