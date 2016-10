Konstituierende Sitzungen der Räte

as. Nenndorf. Zu seiner konstituierenden Ratssitzung kommt der neue Rat der Gemeinde Rosengarten am Dienstag, 1. November, um 19 Uhr im Foyer der ehemaligen Hauptschule (Auf dem Ast 2) in Nenndorf zusammen. Wie berichtet, ist die CDU mit elf Sitzen als stärkste Partei aus den Kommunalwahlen hervorgegangen, eine eindeutige Mehrheit stand jedoch noch nicht fest.

Auch für die konstituierenden Ortsratsitzungen stehen bereits erste Termine fest:

Der Ortsrat Tötensen-Westerhof kommt am Mittwoch, 2. November, um 19.30 Uhr im Landgasthaus Westerhof (Schützengrund 2) zusammen. Der Ortsrat Emsen trifft sich am Donnerstag, 3. November, um 20.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus (Dibbersener Weg 12). Am Montag, 7. November, findet die konstituierende Sitzung des Ortsrates Sieversen-Leversen um 19 Uhr im Hotel Holst (Hauptstraße 33) statt.