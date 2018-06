Kreative Beschilderung

Buchholz: Unbekannte Witzbolde gestalten Baustellenschild in Sprötze um

War es unbändige Kreativität? Oder überwog der Ärger, dass die Bauarbeiten noch nicht abgeschlossen wurden? Fakt ist: Unbekannte haben am Lönsweg in Sprötze ein Baustellenschild ein bisschen umgestaltet. Aus dem normalen Schild "Vollsperrung Lönsweg Anlieger bis Baustelle frei vom 16.04.2018 bis 25.05.2018", das an der Einfahrt in den Sandweg neben dem Schützenhaus steht, wurde kurzerhand das Fake-Schild "Vollsperrung Arönsweg flieger bis Laustelle Bein vom 46.01.2018 bis 15.05.2028". Mal sehen, ob das Schild nach dem Ende der Bauarbeiten am Lönsweg - Entschuldigung: Arönsweg - wieder abgebaut oder an einer anderen Baustelle im Buchholzer Stadtgebiet erneut zum Einsatz kommt.