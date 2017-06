Landkreis Harburg: Grüne wählen Direktkandidaten

Mondry-Ritter, Blanck und Riepshoff für Landtagswahl im Januar 2018 nominiert

Die Grünen des Kreisverbandes Harburg-Land haben auf ihrer Mitgliederversammlung ihre Direktkandidaten für die Landtagswahl am 14. Januar 2018 gewählt.• Für den Wahlkreis 50 (Winsen, Stelle, Elbmarsch) kandidiert Nick Mondry-Ritter (41), Industriekaufmann aus Königsmoor. Er engagiert sich insbesondere für ökologisch-bäuerliche Landwirtschaft und Verbraucherschutz.• Im Wahlkreis 51 (Seevetal, Rosengarten, Neu Wulmstorf) tritt der Groß- und Außenhandelskaufmann Uwe Blanck (56) an. Ihm liegen nachhaltiges Wirtschaften der der Schutz von Umwelt, Menschen und Tieren am Herzen.• Für den Wahlkreis 52 (Buchholz, Hollenstedt, Jesteburg, Tostedt) wurde Reinhard Riepshoff (64), Küster im Ruhestand und Bürgermeister von Heidenau, gewählt. Für ihn ist die Verbindung von Stadt und Land wichtig, besonders im Bereich Mobilität.