Nachwuchspolitiker haben Spaß am Wahlkampf

„Wir haben viel positive Resonanz erfahren. Viele Passanten waren glücklich, dass sich junge Menschen für Politik einsetzen.“ Dieses Fazit zieht Jonas Becker, Vorsitzender der Jungen Union (JU) Buchholz. Gemeinsam mit seinen Mitstreitern (Foto) brachte sich Becker in den vergangenen Wochen in den Wahlkampf ein. Genauer waren es zwei Wahlkämpfe: Vor der Bundestagswahl unterstützte die JU den Kandidaten Michael Grosse-Brömer. Die Unterstützer klebten Plakate, verbreiteten Informationen über Facebook und machten mit beim Tür-zu-Tür-Wahlkampf. Das führten sie vor der Landtagswahl fort - und zwar bis zum Schluss: Am heutigen Samstag steht noch einem der Besuch der Bürger an deren Haustüren auf dem Programm.