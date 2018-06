Buchholz : Rathauskantine |

os. Buchholz. In seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause entscheidet der Buchholzer Stadtrat am kommenden Dienstag, 26. Juni, ab 19 Uhr in der Rathauskantine (Rathausplatz 1) unter anderem über die Änderung der Kindergarten-Gebührensatzung und die neue Festlegung von Schulbezirken der Stadt Buchholz. Daneben geht es um die Umbesetzung von Ausschüssen. Diese ist notwendig, weil die AfD eine neue Gruppe mit dem fraktionslosen Ratsherrn Hans-Wilhelm Stehnken gebildet hat (das WOCHENBLATT berichtete).