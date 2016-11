Räte nehmen ihre Arbeit auf

Buchholz : Rathauskantine |

os. Buchholz. Rund zwei Monate nach der Kommunalwahl beginnen die politischen Gremien mit ihrer Arbeit. Die konstituierende Sitzung des Buchholzer Stadtrates ist für den kommenden Dienstag, 15. November, ab 18 Uhr in der Rathauskantine (Rathausplatz 1) terminiert. Danach treffen sich die Ortsräte zum ersten Mal, und zwar an folgenden Tagen:

Ortsrat Sprötze: Mittwoch, 16. November, 18 Uhr, Schützenhaus (Königsstr. 24)

Ortsrat Trelde: Donnerstag, 17. November, 18 Uhr, Gasthaus Wentzien (Trelder Dorfstraße 2)

Ortsrat Dibbersen: Montag, 21. November, 18 Uhr, Gasthaus Frommann (Harburger Str. 8)

Ortsrat Steinbeck: Mittwoch, 23. November, 18 Uhr, Hotel „Zur Eiche“ (Steinbecker Str. 111)

Ortsrat Holm-Seppensen: Montag, 28. November, 18 Uhr, Lohmann‘s Landgasthaus in Holm (Schierhorner Str. 6).