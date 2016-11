Rosengarten: Jürgen Grützmacher bleibt Ortsbürgermeister in Klecken

as. Klecken. Zum vierten Mal wurde Jürgen Grützmacher in Klecken zum Ortsbürgermeister gewählt. Mit sieben Fürstimmen wurde er in das Amt gewählt. Auf Mitbewerber Thomas Hahne (SPD) entfielen sechs Stimmen.

„Eines der wichtigsten Themen, das wir in Klecken angehen wollen, ist die Schaffung von Wohnraum“, sagt Ortsbürgermeister Jürgen Grützmacher. Im Zukunftskonzept „Rosengarten 2030“ ist Klecken als einer der zentralen Siedlungsbereiche der Gemeinde Rosengarten für das gemäßigte Wachstum vorgesehen. „Ein weiteres Anliegen ist es, von der Kreuzung Mühlenstraße bis zum REWE-Markt einen Gehweg zu errichten“, so Grützmacher. Bislang gibt es nur auf der Südseite der Bürgermeister-Glade-Straße einen Bürgersteig.

Weiterhin soll die Förderung von Vereinen aufrecht erhalten werden.

Unterstützt wird Jürgen Grützmacher von seiner Stellvertreterin Anke Grabe (CDU). Sie setzte sich mit acht Stimmen gegen SPD-Frau Eva Gayko (fünf Stimmen) durch.