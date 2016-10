Sie sind neu im Buchholzer Stadtrat

WOCHENBLATT stellt die Volksvertreter vor, die bei der Kommunalwahl ins Lokalparlament gewählt wurden

Im neuen Buchholzer Stadtrat, der am 15. November zu seiner konstituierenden Sitzung zusammenkommen wird, sind gleich 21 neue Mitglieder vertreten. Das ergab das Ergebnis der Kommunalwahl am 11. September. Mit der heutigen Ausgabe startet das WOCHENBLATT die Vorstellung der neuen Mitglieder.Der 34-Jährige ist studierter Betriebswirt und arbeitet als Firmenkundenbetreuer für Mittelstandskunden bei einer Bank. Er ist verheiratet und Vater einer Tochter. Menke sieht seinen politischen Schwerpunkt in der Finanz- und Wirtschaftspolitik. Zudem will er sich für die Ortschaft Steinbeck einsetzen.Neu im Rat und doch ein bekanntes Gesicht. Helena Eischer saß bereits für die SPD im Stadtrat, jetzt engagiert sie sich für die Buchholzer Liste. Die 52-Jährige gebürtige Deutsche hat eine finnische Mutter und wuchs in dem nordeuropäischen Land auf. Helena Eischer ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Sie arbeitet als leitende Angestellte im pädagogischen Bereich. In der Bildungs- und Familienpolitik will sie sich im kommenden Rat besonders engagieren.Der 67-Jährige ist Vorsitzender des FDP-Ortsvereins Buchholz und amtierender Ortsbürgermeister in Steinbeck. Der studierte Diplom-Betriebswirt hat früher als Manager bei MAN gearbeitet, zuletzt als Prokurist im Hamburger Werk von MAN Diesel & Turbo. Mittlerweile ist er im Ruhestand. Pape will sich künftig um die Bereiche Wirtschaft, Finanzen und Sport kümmern.