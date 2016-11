Sie sind neu im Buchholzer Stadtrat

Im neuen Buchholzer Stadtrat, der am 15. November zu seiner konstituierenden Sitzung zusammenkommen wird, sind gleich 21 neue Mitglieder vertreten. DasWOCHENBLATT stellt diese Ratsmitglieder vor.Der 29-jährige Steuerfachangestellte sitzt künftig neben seinem Vater Joachim im Stadtrat. Kaj Zinnecker ist Single und hat keine Kinder. Er sieht die Schwerpunkte seiner politischen Arbeit im Finanz- und Umweltbereich.Der 51-jährige Rentner ist verheiratet und hat vier Kinder. Im Stadtrat will er sich in den Bereichen Soziales, Mobilität und Stadtplanung einsetzen.Der gelernte Offsetdrucker und studierte Wirtschaftsingenieur zog für die AfD in den Stadtrat ein, verließ die Partei aber kurz nach der Kommunalwahl. Der 65-jährige Witwer, Vater zweier Kinder, setzt seinen politischen Schwerpunkt in der Stadtplanung und -entwicklung.Weitere neue Ratsmitglieder finden Sie hier