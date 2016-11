Sie sind neu im Stadtrat

WOCHENBLATT stellt die gewählten Volksvertreter vor

Im neuen Buchholzer Stadtrat, der am 15. November zu seiner konstituierenden Sitzung zusammenkommen wird, sind gleich 21 neue Mitglieder vertreten. Das WOCHENBLATT stellt diese Ratsmitglieder vor.Der Geschäftsführer der Buchholzer CDU zieht erstmals in den Stadtrat ein. Er ist 35 Jahre alt und ledig. Bauer arbeitet als Vertriebsleiter bei den Buchholzer Stadtwerken und engagiert sich an verschiedenen Stellen ehrenamtlich, u.a. beim Deutschen Roten Kreuz. Er will sich vor allem um die Bereich Infrastruktur und Soziales kümmern.Der freiberufliche Künstler- und Kulturberater saß bereits für die SPD im Stadtrat und zieht nun für die Buchholzer Liste ins Stadtparlament ein. Selke ist verheiratet und hat drei Kinder. Seine Schwerpunkte will er in einer nachhaltigen und zukunftsweisenden Stadt- und Verkehrsentwicklung setzen. Zudem will er sich für die Schaffung eines Kulturzentrums einsetzen.Auch der 1946 in Emden geborene ehemalige Oberstudienrat saß bereits im Buchholzer Stadtrat - jeweils vier Jahre für die SPD und die Linke. Antons ist verheiratet und hat drei erwachsene Kinder. Er will sich vorrangig um sozialpolitische Themen kümmern, u.a. helfen die sich "drastisch verschärfende Spaltung der Gesellschaft in Arm und Reich" zu stoppen.