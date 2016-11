Tempo 30 vor dem Kindergarten?

os. Buchholz. Die SPD-Ratsfraktion fragt bei der Buchholzer Stadtverwaltung an, ob diese im Bereich des Kindergartens Kunterbunt am Heidekamp/Ecke Kolberger Straße die Einrichtung einer Tempo-30-Zone plant. Die Bundesregierung habe in den vergangenen Wochen verstärkt darauf hingewiesen, dass ein Tempolimit nicht nur vor Schulen, sondern auch vor Seniorenheimen und Kindergärten umgesetzt werden solle, begründet SPD-Ratsherr Frank Piwecki die Anfrage. Die Verkehrssituation vor dem Kindergarten Kunterbunt sei besonders sensibel, da Kinder und Erzieherinnen den vielbefahrenen Heidekamp überqueren müssen, um vom Kindergarten-Gebäude in das andere Kita-Haus an der Kolberger Straße zu kommen.