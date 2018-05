Wasserkrise auf der Stader Geest

Trinkwasserverband verhängt Bewässerungsverbot

Rasensprengern und Co. wird der Hahn abgedreht: Der Trinkwasserverband Stader Land verhängt mit sofortiger Wirkung ein Bewässerungsverbot. Auch Planschbecken dürfen nicht mehr befüllt werden. Autowaschen ist ebenfalls nicht erlaubt. "Unsere Versorgungssysteme sind in den vergangenen Tagen zusammengebrochen", erklärt Verbands-Geschäftsführer Fred Carl. Grund ist der stark angestiegene Wasserbedarf aufgrund des trockenen Wetters. Besonders betroffen ist die Stader Geest mit den Samtgemeinden Harsefeld und Apensen. Nach einer Krisensitzung am Montag reagiert der Wasserverband nun mit diesem drastischen Schritt und untersagt das Sprengen von Rasenflächen und Gärten."Eine solche Extremsituation habe ich in meiner elfjährigen Amtszeit noch nicht erlebt", erklärt Carl. Nach seiner Auskunft liegen die Spitzenzeiten zwischen 18 und 21 Uhr: "Dann wässern die Leute ihre Gärten." Der um diese Uhrzeit sprunghaft angestiegene Wasserbedarf habe dazu geführt, dass kein Druck mehr auf den Leitungen sei. "Engpässe gibt es im Sommer immer mal wieder", sagt Carl, doch in diesem Fall sei der Verband mit seinen technischen Möglichkeiten am Ende: "Die Druckerhöhungsstation in Harsefeld war völlig überlastet."Bislang habe der Verband ein Bewässerungsverbot vermieden, so Carl: "Wegen rechtlicher Bedenken." Er habe das Thema jetzt noch mal juristisch prüfen lassen - mit dem Ergebnis, dass der Verband eine sogenannte Nutzungsbeschränkung aussprechen darf. Es darf erst wieder gewässert werden, wenn die Trockenperiode beendet ist. Auch wenn die Meteorologen von Gewittern sprechen: Selbst ein ausgiebiger Regenguss würde nur eine vorläufige Lösung des Problems darstellen. Warum, auf