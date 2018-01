„Wir haben es satt“ - Demo in Berlin

(os). Die Buchholzer Umweltgruppen BUND, Greenpeace und NABU rufen zur Teilnahme an der Demonstration „Wir haben es satt“ am Samstag, 20. Januar, in Berlin auf. „Lebensmittel-Skandale, Glyphosat und Antibiotikaresistenzen, Verlust der Artenvielfalt und verschmutztes Trinkwasser, Gentechnik und Patente auf Pflanzen und Tiere, das haben wir satt“, erklärt Elisabeth Bischoff vom BUND Elbe-Heide. Die Demonstration, die um 11 Uhr vor dem Berliner Hauptbahnhof beginnt, findet jedes Jahr zum Auftakt der Internationalen Grünen Woche statt.

Man könne sich keine weiteren vier verschenkten Jahre in der Agrarpolitik leisten, erklärt Herbert Maliers von Greenpeace Buchholz: „Der Alleingang von Landwirtschaftsminister Christian Schmidt bei der Verlängerung der Glyphosat-Zulassung ist und bleibt ein Skandal.“ Deshlab forderten die Demonstranten von der nächsten Bundesregierung ein nationales Verbot von Glyphosat und Gentechnik in Tierfutter.

Die Anreise nach Berlin erfolgt mit der Bahn. Der Metronom fährt um 5.59 Uhr am Buchholzer Bahnhof ab, die Teilnehmer nutzen das Wochenend-Ticket (fünf Personen zahlen 68 Euro). Die Rückfahrt ab Berlin ist um 17.02 Uhr vorgesehen.

• Infos und Anmeldungen unter Tel. 04181-97914.