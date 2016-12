Zwei für Nenndorf: Heiko Schacht ist neuer Ortsbürgermeister, Thomas Flügge sein Stellvertreter

Der 48-jährige SPD-Mann Heiko Schacht lebt seit zehn Jahren in Nenndorf. „Ich sehe mich und den Ortsrat als Bindeglied zwischen den Einwohnern von Nenndorf und der Gemeinde Rosengarten und nehme gern Anregungen der Einwohner entgegen“, sagt der neue Ortsbürgermeister. Die Dorfgemeinschaft zu stärken und die Nenndorfer Vereine zu unterstützen und zu fördern, ist nur eines der Ziele, dass sich das Duo auf die Fahne geschrieben hat. Dabei wollen sie parteiübergreifend konstruktiv zusammenarbeiten. „Wir wollen doch alle das Beste für Nenndorf“, sagt die neue Spitze des Ortsrates.In Nenndorf stehen in dieser Legislaturperiode einige Großprojekte an, darunter der Neubau des Rathauses und das Baugebiet Grotesche Heide (das WOCHENBLATT berichtete). Der Ortsbürgermeister Heiko Schacht möchte die Nenndorfer bei diesen Gemeindeprojekten begleiten und darüber informieren.• Der Ortsrat Nenndorf kommt am Mittwoch, 14. Dezember, um 20 Uhr im Hotel Lindenhof (Bremer Straße 55) zu einer öffentlichen Sitzung zusammen. Dabei steht unter anderem die Verteilung der für 2016 verbliebenen Ortschaftsmittel auf der Tagesordnung.