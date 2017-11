10 Jahre "hauptsache Papendick" Perfekter Service für die Kunden

„Ich freue mich, mit meinen Kunden das zehnjährige Firmenbestehen feiern zu können“, sagt Jutta Papendick, Inhaberin von „hauptsache Papendick“ in Holm-Seppensen. Frisör, Kosmetik, Nagelmodellage und Fußpflege: Das Team sorgt sich rundum für das Wohlfühlen seiner Kunden. Diese erhalten im ganzen November zehn Prozent Preisnachlass auf alle Leistungen und Artikel als Dankeschön für ihre Treue.„Mein Dank geht an meine Kunden, aber auch an mein Team, das sich so perfekt um die Kunden kümmert“, so Jutta Papendick. Die beiden Mitarbeiterinnen Sabine Neumann und Ursula Seidel sind bereits von Anfang an dabei.Viele Kunden schätzen es, dass bei „hauptsache Papendick“ alles unter einem Dach zu finden ist. So lassen sich manche Frisör-, Kosmetik-, Nagelmodellage- und Fußpflegetermine kombinieren. Die Mitarbeiterinnen bilden sich regelmäßig weiter. „Das ist in unserer Branche sehr wichtig. Unsere Kunden schätzen die Kompetenz des Teams“, so Jutta Papendick. Egal, ob neue Behandlungen im Kosmetikbereich, die aktuellen Trends für Make-up oder Nadeldesign, neue Looks für Strähnen und Haarfarben - bei „hauptsache papendick“ erhält die Kundin gerne eine Stilberatung.Die Kunden genießen die angenehme Atmosphäre im gemütlichen Salon. Das Team legt dabei auch Wert auf hochwertige Pflegeprodukte (Jean D'Arcel, Dr. Baumann, Image) in allen Bereichen. Termine werden nur nach Vereinbarung gemacht.„hauptsache Papendick“ sucht noch Unterstützung. Wer gerne in Voll- oder Teilzeit als Frisörin zum Team gehören möchte, meldet sich bitte bei Jutta Papendick.hauptsache PapendickNiedersachsenweg 3421244 Holm-SeppensenTel. 04187-575Mail: pp@hauptsachepapendick.deInternet:www.hauptsachepapendick.deÖffnungszeiten:Dienstag und Mittwoch 9 bis 18 Uhr, Donnerstag und Freitag 9 bis 20 Uhr,Samstag 8 bis 13 Uhr