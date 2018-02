„80er-Party“ und Rolling Stones Tribute Band in der „Empore“

Ein Party-Wochenende der Extraklasse steht Besuchern des Veranstaltungszentrums „Empore“ (Breite Str. 10) in Buchholz bevor:• Sie sind Europas beste Rolling Stones Tribute Band:ist zu Gast am Freitag, 23. Februar, 20 Uhr in der „Empore“. Sound, Outfit, Bühnenshow - authentischer sind nur noch die Originale.Die Band um ihren charismatischen Sänger Bobby Ballasch, der Mick Jagger nicht nur unglaublich ähnlich sieht, sondern auch so klingt, begeistert schon seit 20 Jahren auf unzähligen Festivals und Konzerten. Im Laufe der Jahre standen Voodoo Lounge dabei mit namenhaften Größen der Musikbranche auf der Bühne: The Sweet, Slade, Hot Chocolate und Manfred Mann`s Earthband, um nur einige zu nennen. Ob im kleinen Club oder zusammen mit dem Braunschweiger Staatsorchester - Voodoo Lounge hat nur ein erklärtes Ziel: Bring’em Rock’n’Roll! Einmal mehr werden Voodoo Lounge mit Leidenschaft, Hingabe und großer Spielfreude den großen Hits der Rolling Stones huldigen. Die Karten kosten 20,80 Euro (Stehplatz, Saal), 24,10 Euro (Sitzplatz, Rang).• Und wer immer noch nicht genug vom Feiern, Tanzen und sogar Flirten hat, erlebt eine neongrelleam Samstag, 24. Februar, voller Hits des beliebten Jahrzehnts in der „Empore“. Ab 21 Uhr spielen die „Empore“-DJs unter anderem Lieder von Alphaville („Big in Japan“), Madonna („Into The Groove“), Visage („Fade To Grey“), Michael Jackson (Billie Jean) und Nena („Irgendwie, Irgendwo“). Der Eintritt kostet im Vorverkauf 7 Euro und an der Abendkasse 10 Euro. Außerdem gibt es für die ersten 80 Gäste im 80er-Jahre-Look einen Sekt gratis.• „Empore“-Kasse: Tel. 04181 - 287878 und www.empore-buchholz.de