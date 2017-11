Adventsdeko im Garten von Ehren

Alle Jahre wieder verwandelt sich der Garten von Ehren (Maldfeldstr. 2, 21077 Hamburg) in eine märchenhafte Weihnachtswelt: Accessoires, Geschenkideen und Dekorationen, die das Garten von Ehren-Team auf den europäischen Weihnachtsmessen finden konnte. Farb- und Stilwelten von "Classic" über "Vintage" bis "Nature" von kleinen Manufakturen oder bekannten Marken. Übergroße Outdoor-Kugeln, Herrnhuter Sterne von S bis XXL, beleuchtete Hirsche und Rehe sowie viele LED-Lichterketten. Mundgeblasene Glaskugeln, wundervolle Tierfiguren und stimmungsvolle Windlichter für fröhliche Winterabende und feierliche Feste.

Am Samstag und Sonntag, 25. und 26. November, beim Weihnachtswelt-Spezial dekoriert Garten von Ehren auf Wunsch individuelle Adventskränze und stellen den Schmuck für die Christbäume der Kunden zusammen – von klassisch bis extravagant. Eine Auszeit gönnt man sich am Kamin, bei Weihnachtspunsch und -gebäck oder Kaffee und Kuchen.

Fans klassischer Musik können mit etwas Glück eine Eintrittskarte für das Weihnachtskonzert der Harburger Kantorei am Freitag, 1. Dezember, um 19.30 Uhr im großen Glashaus ergattern. Die Karten gibt es unter www.garten-von-ehren.de. Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. 10 bis 19 Uhr, Sa 9 bis 18 Uhr und bis einschließlich 2. Advent (Sonntag, 10. Dezember) verkaufsoffener Sonntag von 11 bis 16 Uhr. (ah).