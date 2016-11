Adventsstimmung auf Hof Oelkers

Die Floristen haben schöne Adventsgestecke zusammengestellt. Auch Grabschmuck und Tannengrün in diversen Größen und in großer Auswahl ist erhältlich.Für das gemütliche Verweilen gibt es weihnachtliche Leckereien aus Hofküche und Hofbäckerei. Der Hofladen präsentiert sich in der Festhalle mit einem extra Stand. Dort finden Verkostungen statt. Es kann zum Beispiel Früchte-, Walnuss- oder Hanfbrot probiert werden. Die Hofküche offeriert leckere Gerichte wie Hochzeitssuppe, Rindergulasch und Wildgerichte - auch zum Mitnehmen. Zum Wärmen nach einem Bummel durch die weihnachtliche Dekoration bieten sich Kaffee und Kuchen, Glühwein und Suppe an.Ab dem ersten Advent können Dekorationsbäume in verschiedenen Größen für den privaten und geschäftlichen Bedarf angeschaut werden. Ein Besuch sollte auf jeden Fall eingeplant werden.Übrigens: Das Jahresprogramm 2017 ist erschienen. Dort findet sich vielleicht die eine oder andere Geschenkidee in Form eines Gutscheins.