"AfroGospel"-Festival mit großen Chören, internationalen Stars und Folarin Omishade in der "Empore"

Mit einmaliger Stimmkraft und einem Maximum an Emotionen lässt das "AfroGospel"-Festival am Sonntag, 25. September, die Bühne des Veranstaltungszentrums "Empore" (Breite Str. 10) in Buchholz erbeben. Ab 19 Uhr erklingen traditionelle und sehr temperamentvolle afrikanische Gospel-Songs. Einlass: 18.30 Uhr.Unter der Leitung von Folarin Omishade (Sänger und Organisator) unterhalten internationale Solisten und Chöre mit "African Spirituals" und "Black Gospel" in einer dreistündigen farbenprächtigen Bühnen-Show. Die abwechslungsreichen Mischung aus traditionellen Liedern, Gesängen und Tänzen aus mehreren Ländern sowie modernem Afro-Soul gibt einen Einblick in die verschiedenen Musikstile des Kontinents.Mit von der Partie sind die Soulsängerin Dorrey Lyles ("Best Choir Award"), die Powerstimme Juliana Mensah und der Gospel-Star Sam Opeche ("Best UK Male Gospel Singer"), die mitreißende Lebensfreude versprühen.Ein weiterer Höhepunkt dieses Events besteht in der Zusammenführung aus gleich mehreren Gospel-Chören und -Ensembles wie den Hamburg Gospel Ambassadors, The Royal Priesthood Voices und dem AfroGospel Projektchor. Zum beeindruckenden Finale singen und musizieren alle Teilnehmer gemeinsam auf der Bühne.• Karten sind ab 25,20 Euro an der "Empore"-Kasse, unter Tel. 04181 - 287878 oder www.empore-buchholz.de erhältlich. Weitere Infos: www.afrogospel.de