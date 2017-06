Alles über Rosen

Das diesjähriges Sommerfest im Garten von Ehren am Samstag (9 bis 18 Uhr) und Sonntag (11 bis 16 Uhr), 17. und 18. Juni, in Hamburg-Marmstorf, Maldfeldstraße 2) steht im Zeichen der Rose und ist der Höhepunkt der Rosenwochen. Besondere Sorten, viele Angebote und Beratung durch die Gärtner stehen im Mittelpunkt. Aber auch die schönsten Rosenbegleiter, Sommerstauden sowie bienenfreundliche Blüten runden das bunte Sortiment ab. Auf der großen Terrasse genießen die Besucher Kostproben vom Grill, Craft Beer, leichte Sommerweine oder Kaffee und Kuchen. Der Eintritt ist frei.

Am Samstag findet um 14 Uhr der Vortrag von Gerd Preuss über Boden, Standorte, Düngung und Pflege von Rosen statt.

Am Sonntag, 18. Juni, findet um 12.30 Uhr der Vortrtag von Norbert Miehe über Rosenzüchtungen, Pflege und Schutz von Rosen statt. Fragen werden während der Vorträge beantwortet.

Notwendige Anmeldung für beide Vorträge unter Tel. 040-75115890 oder E-mail: info@garten-von-ehren.de

Infos unter: www.garten-von-ehren.de/k/sommerfest-2017-1617/