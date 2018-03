Am Ostermontag auf der Elbe frühstücken!

Das Salonschiff Aurora bietet am Ostermontag eine Frühstücksfahrt auf der Elbe von Geesthacht in die Elbtalaue bis kurz vor Boizenburg an. An Bord erwartet die Gäste ein reichhaltiges Frühstücksbuffet und Kaffee satt sowie das schöne Panorama der Oberelbe. Die Fahrt findet von 10 – 13 Uhr statt, der Preis beträgt für Erwachsene 33 Euro. Für Kinder gibt es Staffelpreise!

Das Salonschiff Aurora bietet von April bis Dezember vielfältige Fahrten, auch mit Speisen- oder Unterhaltungsprogramm ab Geesthacht an. Teilweise ist der Zustieg in Stove möglich! Ganzjährig kann für geschlossene Veranstaltungen wie Familienfeiern, Verein- oder Betriebsausflüge das gesamte Schiff gebucht werden, damit die Veranstaltung einen ganz besonderen Rahmen erhält.- Infos und Beratung beim Schiffseigner Familie Randel unter Tel. 04171-69 08 61 oder www.elbe-schiff.de