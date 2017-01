Angebote für pflegende Angehörige

(os). Um pflegende Angehörige zu stärken und ihnen praktisches Wissen u.a. in den Bereichen Demenz, Parkinson, Multiple Sklerose und Sterbebegleitung zu vermitteln, bieten die Johanniter Schulungen in Salzhausen und Buchholz an. Die Teilnahme ist kostenlos, Anmeldungen werden bereits unter Tel. 040-769206150 oder per E-Mail unter annika.stegelmann@johanniter.de entgegengenommen. Alle Kurse finden von 17 bis 20 Uhr statt.

• Die Termine in Salzhausen (Bahnhofstr. 5), jeweils donnerstags: Sterbebegleitung I am 9. Februar; Sterbebegleitung II am 16. Februar; Sterbebegleitung III am 23. Februar; jeweils dienstags: Parkinson I am 14. Februar; Parkinson II am 21. Februar sowie Diabetes am Donnerstag, 16. März.

• Die Termine in Buchholz: Dienstag, 7. März: Was tun im Notfall; Dienstag, 28. März: Wunden versorgen.