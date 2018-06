Anmeldung für Konfirmanden

os. Buchholz. Zu Informationsabenden für zukünftige Konfirmanden und ihre Eltern laden die evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden - St. Johannis in Buchholz, Martin-Luther in Holm-Seppensen sowie Kreuzkirche in Sprötze - ein: Am Mittwoch, 6. Juni, findet der Infoabend ab 19.30 Uhr in St. Johannis (Wiesenstr. 25) statt, am Donnerstag, 7. Juni, in Sprötze (Kirchenallee 15, ab 18 Uhr) sowie in Holm-Seppensen (Weg zur Mühle 5-7, ab 19.30 Uhr). Angemeldet werden können Jugendliche, die nach den Sommerferien in die siebte Klasse kommen. Eltern werden gebeten, zur Anmeldung eine Kopie der Geburtsurkunde und ggf. eine Taufbescheinigung mitzubringen.